Невролог перечислил проблемы, которые могут возникнуть у детей при частом просмотре телевизора

Мы все мыслим образами. Если ребенок не занимается такой переработкой, если эти образы подаются ему уже в готовом виде, то у него не развивается образное мышление. Об этом «Звезде» рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

«У ребенка не получается продуцировать эти образы. То есть фантазия, творчество образное мышление не развивается. Причем это все на всю жизнь. Те отделы головного мозга, которые не были развиты в детстве, они у взрослого человека не появятся», – подчеркнул врач.

По словам Хорошева, это – самое безобидное, что происходит с ребенком при просмотре телевизора.Также, по словам специалиста, нарушается концентрация внимания и эта проблема останется с человеком на всю жизнь.

«Люди, которые много времени проводили перед телевизором или компьютером, им сложно на чем-то сосредоточиться. Внимание постоянно перескакивает с одного на другое. Поэтому у ребенка, который смотрит телевизор, нарушается концентрация, внимание . А если он не может сосредоточиться, то он профнепрегоден в любой области», – рассказал врач.

Причем, когда ребенок читает книгу, такого не происходит, подчеркнул невролог.

Специалист обозначил еще одну проблему, которая может возникнуть у ребенка при частом просмотре телевизора, это – нарушение двигательной активности или гиподинамия.

«Ребенок сидит перед экраном, физическое состояние ухудшается, хотя он должен постоянно двигаться. То есть метаболические проблемы, связанные с гиподинамией. Они закладываются у него на всю жизнь», – рассказал Хорошев.

Кроме того, если ребенок тратит много времени на просмотр телевизора, то организм научится сберегать калории, а не тратить.

«Ребенок тратить не только мало калорий при просмотре телевизора, о еще и гораздо больше съедает, когда смотрит телевизор», – подчеркнул врач.

Еще одна проблема, по мнению невролога, – социофобия и агрессия, которые могут появиться при частом просмотре телевизора. У ребенка, в таком случае, не развиваются навыки социальной жизни – он не научится общаться не только с другими детьми, но и со взрослыми, отметил врач-невролог.