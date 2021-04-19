ФАС предложила открыть для туристов страны с низким уровнем заболеваемости COVID-19

Федеральная антимонопольная служба РФ выступила с предложением открыть для российских туристов некоторые страны, в которых наблюдается низкий уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

«Антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией», - отмечается в сообщении.

Кроме того, заместитель главы ведомства Тимофей Нижегородцев заявил, что следует решить, какие направления можно открыть для граждан России в связи с ограничением авиасообщения с Турцией.

«Необходимо посмотреть по основным туристическим направлениям ситуацию с заболеваемостью и, может быть, по популярным направлениям ослабить режим и открыть возможности, создать условия для того, чтобы люди ехали. Например, такими направлением может быть Египет», - заявил он.

Он также отметил, что Федеральная антимонопольная служба проверяет возможную координацию цен на туристическом рынке РФ.