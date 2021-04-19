Хирург назвал главную причину возникновения храпа

Пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий рассказал «Звезде», влияет ли искривление носовой перегородки на появление храпа у человека. По мнению специалиста, подобный дефект травмирует слизистую носа, что чаще всего приводит к отеку.

«Пациенты часто спрашивают, как могут развиваться события, если не исправлять этот дефект, искривление перегородки носа. Сама перегородка находится преимущественно внутри. То, что мы видим - это спинка носа. Чаще всего перегородка имеет s-образное изменение конфигурации. И в этом случае одна ноздря у человека плохо дышит. Это приводит к еще большему затруднению функции носа, именно дыхательной функции. Могут появляться выделения из полости носа, другие воспалительные процессы. Также часто возникают гаймориты», - отметил врач.

По словам пластического хирурга, ночью человеку действительно становится трудно дышать. Храп из-за этого дефекта также может усиливаться.

«Перегородка-это не единственная причина храпа. Но практически у всех тех, у кого есть искривление перегородки, присутствуют проблемы с храпом. при этом искривление перегородки может быть врожденным и травматическим», - также отметил Игорь Короткий.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, к каким проблемам со здоровьем может привести храп.