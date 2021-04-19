Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии
По данным военных, 19 апреля российские средства контроля засекли над Баренцевым морем две воздушные цели, летевшую к госгранице.
© Фото: Минобороны России
Истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил в понедельник над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, двигавшиеся к границе РФ.
Иностранные самолеты после этого сменили курс и ушли от российской границы, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.
После разворота военных самолетов, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы удалось не допустить.