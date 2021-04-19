Эскадрилья Су-25 переброшена в Крым из Ставрополья

Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа перебазировалась из Ставрополья на аэродромы Крыма. Переброска состоялась в рамках плановой контрольной проверки.

Еще одна эскадрилья таких же штурмовиков, дислоцировавшаяся в Крыму, переброшена на полигон Ашулук в Астраханской области.

Там пройдут авиационные учения. В их ходе экипажи и летчики истребителей Су-27СМ, Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также штурмовиков Су-25СМ3 проведут ракетные пуски и бомбометание по морским целям. Летный состав пройдет проверку на способность действовать в сложных метеоусловиях и летать на предельно низких высотах над водной поверхностью.

Помимо этого, летчикам предстоит сопровождать корабельные ударные группы в Черном море, а также подтвердить способность эффективно действовать в составе разведывательных ударных комплексов.

Всего вышеозначенные мероприятия боевой подготовки затронут полсотни самолетов объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота.