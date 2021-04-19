МВД призвало россиян отказаться от участия в несогласованных акциях из-за пандемии коронавируса

В МВД РФ призывали россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении министерства.

В регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19, напомнили в МВД РФ. Также, по закону, запрещено проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям органов власти и экстренных оперативных служб.

В ведомстве отметили, что не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны.