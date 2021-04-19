Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота

Президент РФ Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.

Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С 2014 по 2018 год – командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.

С 2018 по 2021 года был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и другими наградами.