Эксперт оценил опасность размножающейся в кондиционерах бактерии

Легионеллез или питтсбургская пневмония – бактериальная инфекция, вызываемая разными видами легионелл. Свое название болезнь получила после массовой вспышки, которая произошла в 1976 году, в Филадельфии. Тогда заразились 221 человек, 34 в последствии скончались. Позже выяснилось, что все заболевшие посещали съезд Американского легиона, и все они находились в помещении, где работали кондиционеры. Об этом «Звезде» рассказал Дмитрий Воловенко, технический директор климатической компании.

Эксперт также подчеркнул, что естественная среда обитания легионелл – водоем.

«Естественная среда обитания этих бактерий – водоем, и температура должна быть минимум от 25 до 40 и выше градусов», – отметил Воловенко.

По его словам, опасность бактерии, размножающейся в кондиционерах, преувеличена.

«В случаях массовых вспышек, заболела только незначительная часть людей, находившихся в помещениях, где находилась среда, в которой размножалась легионелла», – рассказал эксперт.

Воловенко отметил, что эпидемиологической опасности данная инфекция практически не представляет – достаточно обычной санитарной обработки системы кондиционирования воздуха.