Десантники горных подразделений ВДВ покорили «Четыре стихии» на полигоне Раевский

В ходе первенства Воздушно-десантных войск по летнему горному троеборью военнослужащие горных подразделений ВДВ соревновались в прохождении полосы препятствий на уникальном горном комплексе «Четыре стихии», расположенном на полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

Участникам было необходимо преодолеть 12 препятствий различной сложности, с перемещением ящика с боеприпасами весом 24 килограмма на пятиметровую высоту, спуском по вертикальным перилам с использованием спусковых устройств, преодолением трехметрового ручья по натянутой канатной переправе, разрушенного моста и подъемом по крутому склону на 45-метровую высоту, преодолеть еще одну канатную переправу и выйти на участок метания ручной осколочной гранаты.

По итогам второго этапа соревнований первый и второй результат показали представители отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки, третье место у представителя Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.