Северный флот начал масштабные учения в Арктике

Северный флот начал масштабные межвидовые командно-штабные учения под руководством Главнокомандующего ВМФ России, адмирала Николая Евменова.

Учения завершают комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки штабов в зимнем периоде обучения.

В рамках учений военнослужащие отработают обеспечение безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведут тренировочные спасательные операции и решат несколько условных кризисных ситуаций в ходе защиты и обороны морских коммуникаций.

Учения позволят проверить подготовленность органов военного управления Северного флота - при решении кризисных ситуаций в Арктике и командовании межвидовыми группировками.

В данный момент идут первые этапы учения - что означает приведение Северного флота в повышенные степени боевой готовности.

Начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил в море. В районы сосредоточения выдвинуты подразделения армейского корпуса. Армия ВВС и ПВО перебрасывается на аэродромы оперативного базирования в Арктике.

В учении на различных его этапах будут задействованы подводные лодки - как дизельные, так и атомные, корабли Кольской флотилии, суда обеспечения, силы армейского корпуса и армии ВВС и ПВО Северного флота.