Армия Удержать рубеж, отбиться артиллерией: кадры масштабных учений военнослужащих ЗВО и Северного флота Андрей Аркадьев Роман Закурдаев В ходе маневров было задействовано около ста единиц вооружения и военной техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Более тысячи военнослужащих Западного военного округа и Северного флота впервые приняли участие в совместных двухсторонних тактических маневрах. Мотострелки остановили наступление условного противника, а артиллеристы из самоходных установок уничтожили колонну бронетехники и командные пункты неприятеля. Роль «врага» выполняла мотострелковая бригада Северного флота. Учения проходили на Лужском полигоне в Ленинградской области. В ходе маневров было задействовано около ста единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые вертолеты Ми-8, новейшие танки Т-80 БВМ, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», 120-мм минометы 2Б-11. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика