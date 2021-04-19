В Кремле заявили, что никак не восприняли угрозы США о последствиях в случае смерти Навального
Состояние здоровья заключенных на территории РФ не должно быть темой для интереса со стороны стран Запада, подчеркнул Дмитрий Песков.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не восприняли угрозы официальных лиц США о последствиях в случае смерти Алексея Навального в колонии.
«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса», - заявил он.
Представитель Кремля отметил, что озабоченность, которую представители других стран проявляют относительно Навального, российские власти не будут принимать к сведению.