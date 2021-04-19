Диетолог рассказала, почему жирные продукты можно есть при диете

Для большинства людей, у которых нет серьезных нарушений обменных процессов, во время диеты можно есть любые продукты. Главное условие - они должны вписываться в калораж. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала гастроэнтеролог и диетолог Евгения Маевская.

«Важно учитывать только энергоемкость. Если, к примеру, это арахисовая паста, то важно знать, сколько вы едите - пару столовых ложек или пару чайных ложек. Вы можете есть и авокадо - хотя это жирный продукт, но там много всего полезного. И сливочное масло может быть «уложено» в ваш рацион, в ваш калораж», - уточнила врач.

При этом она призвала ограничить употребление сладкого, потому что оно провоцирует аппетит. Такой же эффект оказывают блюда с приправами.