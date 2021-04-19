Из дальнего похода: в Мурманске торжественно встретили суда обеспечения Северного флота

В мурманском порту торжественно встретили экипажи танкера «Вязьма» и буксира «Николай Чикер».

Они обеспечивали дальний поход новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Средиземном море. За 80 дней с танкера отгружено более четырех тысяч тонн топлива, воды и других грузов российским кораблям.

От возможного нападения его охраняла группа морской пехоты. А экипаж буксира более трех с половиной месяцев выполнял поисково-спасательные задачи.