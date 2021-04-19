Спокойная сила: могучие Ил-76 прилетели в Подмосковье на репетицию Парада Победы

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, вылетели из Тверской области и пролетели в небе Московской области в рамках подготовки к воздушной части главного Парада Победы. Кадры полетов публикует «Звезда».

В прошлом и позапрошлом году тверские экипажи Ил-76 также принимали участие в Параде Победы, который проходил на Красной площади в Москве. Самолеты вылетали с аэродрома Мигалово.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.