В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве

На Москву надвигается южный циклон, который, несмотря на свое происхождение, принесет прохладную, дождливую и ветреную погоду. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По словам синоптика, пик ненастья придется на среду, в четверг-пятницу ожидается потепление, однако не обойдется без кратковременных дождей.

«В понедельник у нас облачная с прояснениями погода. В Москве +11, +13. Во вторник ночью местами небольшой дождь. Максимальная температура +8,+10. В среду в течение суток у нас дождь ожидается. Ночью дождь местами может быть сильный. Днем в Москве будет в +8, +10 градусов. В четверг небольшой дождь. Ночью те же самые температурные показатели. Днем в Москве потеплеет до +14, +16», - заявила специалист.

По словам Макаровой, в пятницу прогнозируется кратковременный дождь, днем ожидается +14, +18 градусов при умеренном южном ветре. В субботу из-за другого циклона с севера-запада вновь будет дождливо и станет прохладнее. Днем, как ожидают синоптики, в столице будет +8, +13 градусов.