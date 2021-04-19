Дома безопасней: почему отдых внутри России поможет в борьбе с распространением COVID-19

Президент России Владимир Путин привился вторым компонентом вакцины против коронавируса буквально за 10 минут до начала заседания попечительского совета Русского географического общества, прошедшего в минувшую среду.

«Как видите, все нормально, без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. Нормально. С утра позанимался спортом. Кстати говоря, после первой прививки хороший иммунный ответ появился... Берегите себя и своих близких. Это часто звучит у нас на экране, это не пустая фраза, не пустые слова», - заявил глава государства уже после мероприятия.

Последовать примеру президента решила и пенсионерка Дальвина Петровна. Тем более, что вакцинация становится еще удобней: «Спутник V» ей доставили прямо на дом. Женщина и рада бы сама дойти до поликлиники, но постоянные головокружения не дают выйти из дома.

«Если Владимир Владимирович делает, но как уж не сделать, ребята, вы чего», - объяснила пенсионерка свое решение.

В Москве медики могут вакцинировать в домашних условиях 120 тысяч человек. Для этого не нужно никаких заявок, информацию о том, кто нуждается в помощи, передают органы социальной защиты. Самой старшей пациенткой на дому стала 101-летняя Ольга Рудич.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились более миллиона москвичей, второй компонент получили 800 тысяч горожан, говорит мэр столицы Сергей Собянин. А по всей России уже больше восьми миллионов вакцинированных. Фармпромышленность разгоняется, каждую неделю предприятия производят миллионы доз препарата.

Для иммунизации населения в регионах организовано более пяти тысяч прививочных пунктов, в том числе мобильных. В регионах на сегодняшний день привито достаточное количество человек, чтобы врачи могли управлять эпидемиологическим процессом.

Но расслабляться и говорить о полном снятии ограничений пока рано. Прежде всего потому, что в стране последние недели фиксируют наиболее заразные штаммы вируса - британский и южноафриканский. Их к нам привозят отдыхающие из Турции: COVID-19 проносится по республике новой волной, умножая число зараженных с невероятной скоростью. Каждый день диагноз «коронавирус» там слышат более 60 тысяч человек.

«Турция переживает третий пик пандемии, а Стамбул - четвертый. Не менее 80% населения Турции живет в городах с очень высоким риском заболевания коронавирусом», - утверждает министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В республике ужесточают меры, со среды президент Турции Рейджеп Эрдоган увеличивает часы комендантского часа - теперь он действует с 7 вечера до 5 утра, запрещает междугородние поездки. Но все безрезультатно: каждый день в стране фиксируют около 300 смертей.

Россия ради безопасности наших граждан приостанавливает авиасообщение - с 15 апреля до 1 июня. Сейчас вместо сотни рейсов в неделю остаются лишь два регулярных по маршруту Москва-Стамбул.

Кто улетел в Турцию до ведения новых ограничений, сразу обеспокоились вопросом о том, как им теперь возвращаться домой. Росавиация оперативно создала штаб для контроля вывоза всех россиян, который будет регулярно отслеживать количество выполненных рейсов из Турции, чтобы домой вовремя смог вернуться каждый.

Студентка Лидия отдыхала две недели в Кемере. Говорит, что перед тем, как попасть в самолет, пришлось отстоять в пробке из автобусов с туристами, которые сейчас спешно вылетают из Турции.

«Очень переживали, что не смогут вылететь обратно, а среди местных только разочарование, что закрыли сезон. На въезде в Анталью все автобусы проверяли, смотрели, чтобы все сидели с соблюдением социальной дистанции, сидели через одного по ряду», - вспоминает сейчас девушка.

Все прибывшие из-за границы граждане обязаны в течение трех дней сдать тест и до получения результата соблюдать самоизоляцию. Это касается абсолютно всех, кто въезжает в страну на любом виде транспорта - будь то поезд или машина. До этого анализы на коронавирус сдавали только те, кто путешествует самолетом.

Но несмотря на новости с коронавирусного фронта, туристы, которые уже успели улететь в Турцию, невозмутимы: будто бы и нет вокруг них смертей, они загорают, купаются.

По данным Ростуризма, в Турции по путевкам сейчас отдыхают 50 тысяч человек, столько же самостоятельных туристов. И, кажется, девизом тех, кто все-таки решил остаться до конца, стало вечное русское «авось».

Но за пределами отелей в Анталье, например, царит совсем другая жизнь: пустые, будто вымершие улицы, закрытые кафе и рестораны.

Россияне, чье путешествие сорвалось, сейчас штурмуют турфирмы, пытаясь вернуть деньги или поменять рейс. Закрытие Турции нарушило планы больше полумиллиона путешественников. Столько туров забронировано на ближайшие полтора месяца.

Десятки людей третьи сутки дежурят у офиса «Турецких авиалиний» в Москве. Внутрь пускают небольшими группами по несколько человек. И здесь не только те, кто купил путевки, но и те, чьи близкие сейчас находятся в других странах, а дорога домой лежит уже через закрытую зону. Телефоны авиакомпании не отвечают. После приостановки полетов от восточного гостеприимства, кажется, не осталось и следа. Потому посещение офиса компании - единственный способ узнать, что происходит и на что рассчитывать.

Турция - это не только конечный пункт назначения, это еще и один из крупнейших хабов. И в очереди стоят те, кто планировал лететь транзитом через Стамбул в другие страны - ОАЭ, Африку, Кубу, Тайланд. Самое популярное направление с пересадкой в Стамбуле - курорты Красного моря.

Впереди майские праздники, лето, отпуска. Отдыхать хочется всем, и, конечно, на пляже, у моря. Потому все внимание сейчас к Крыму и Краснодарскому краю, в которых сразу же взвинтили заоблачные цены на отели. Если в Турции туристов ждала бы четверка с аll inclusive, то в Крыму за эти же деньги сейчас удастся заехать в отель далеко не на первой линии, да еще и с общим туалетом на весь этаж.

По данным аналитиков, гостиницы в Сочи на майские праздники стали дороже на 112%, а за место под Крымским солнцем просят на 80% больше. Туроператоры в ответ на негодования лишь разводят руками, объясняя высокие цены высоким спросом.

Но в Госдуме несостоявшихся туристов успокаивают: обещают устранить проблему и снизить стоимость российского отдыха. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

А спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призывает ФАС обратить внимание на необоснованный рост цен.

«Люди сориентировались на внутренний туризм, тут же наши туристические компании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы создать привлекательные условия для граждан. Вместе с ФАС обратите, пожалуйста, на это внимание», - заявила она.

Россия - дорогая, Турция закрыта, да и для других путешествий заграницу - сейчас не лучшее время. Никому не хочется новой вспышки болезни из-за вернувшихся зараженных туристов. Те, кто несет ответственность за свое здоровье, не должны расплачиваться за любителей «авось», потому придется остановиться на российском отдыхе, где хоть пока и дорого, но отдыхать безопасней всего.