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Стрельбы танков и грохот БМП: опубликованы кадры контрольной проверки под Нижним Новгородом

Андрей Аркадьев
12:55 19.04.2021
Инженерные подразделения выполнили подрыв управляемого минного поля площадью более 500 квадратных метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танкисты выполнили стрельбы из танков Т-72Б3 и Т-80БВ во время учений на полигоне Мулино под Нижним Новгородом, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Военнослужащие отдельной танковой бригады и Ямпольского полка сдали контрольную проверку боевой готовности войск на полигоне Мулино в Нижегородской области», - говорится в сообщении.

Мотострелки отработали наступление на боевых машинах пехоты, выполнив стрельбу из 30-мм автоматических пушек.

«Инженерные подразделения выполнили подрыв управляемого минного поля площадью более 500 квадратных метров», - добавили в пресс-службе.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Т-80 - серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха.

Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также для повышения активности и устойчивости обороны. Может работать при сверхнизких температурах.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

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