Мишустин заявил, что льготная ипотека будет распространена на строительство жилого дома

Льготную ипотеку можно будет взять семьям с детьми не только на покупку готового жилья, но и на строительство жилого дома. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате», - заявил российский премьер.

Теперь кредиты по льготной ставке можно будет получить не только на приобретение готового жилья, но и на строительство частного дома и покупку земельного участка, уточнили в пресс-службе Правительства.

Воспользоваться программой будет возможность у семей, в которых с января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Льготные кредиты также смогут взять семьи с одним ребенком, если у него есть инвалидность.