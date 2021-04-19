На развитие сети автодорог в России направят 93 млрд рублей

В текущем году на развитие сети автомобильных дорог в России будет направлено 93 миллиарда рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает принимать меры для опережающего развития сети автомобильных дорог, о необходимости такой работы говорил президент», - сказал он.

Мишустин уточнил, что работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Кроме того, 40 миллиардов рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань. Она станет частью международного коридора Европа - Западный Китай», - добавил премьер-министр.

По словам Мишустина, использовать дорогу Москва - Нижний Новгород - Казань начнут уже в первом квартале 2024 года.

Также глава кабмина завил, что почти 8 миллиардов рублей получат пять регионов России для модернизации автомобильных трасс.