В стране и мире Более 220 единиц оружия: кадры спецоперации ФСБ по ликвидации подпольных мастерских Иван Линдеманн В результате в 21 регионе страны были ликвидированы 27 нелегальных мастерских, задержаны 55 человек. © Видео: ФСБ © Фото: ФСБ Читайте нас на: Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели масштабную спецоперацию по поимке подпольных оружейников. В результате в 21 регионе страны были ликвидированы 27 нелегальных мастерских, задержаны 55 человек. «В результате из незаконного оборота изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Среди них - три пулемета, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 108 винтовок и другое. Спецоперация проводилась в Москве, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесии и еще в 18 регионах России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика