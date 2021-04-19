Бронежилет бесполезен: NI рассказал о российском «Винторезе»

Американский журнал The National Interest оценил легендарную российскую снайперскую винтовку «Винторез». Автор статьи назвал оружие «бесшумным, но смертоносным» и уточнил, что от него не спасет бронежилет.

В статье отмечается, что, несмотря на то, что «Винторез» и автомат «Вал» были разработаны еще в 1980-х, они по-прежнему используются разведывательными и специальными подразделениями, а также службами национальной безопасности.

«Советские конструкторы придумали странно выглядящие, но смертоносные и бесшумные "Винторез" и "Вал". Они уникальны», - пишет автор статьи.

Подчеркивается, что и «Винторез», и «Вал» оснащены съемным глушителем, закрывающим ствол по всей длине, на который устанавливаются прицельные приспособления. Специально для этого оружия также разработаны дозвуковые патроны 9x39 мм, которые делают стрельбу значительно тише.

Максимальная дальность оружия относительно невысока - 400 метров, а потому его удобнее всего использовать ночью в тылу противника, уточняет издание. В то же время «Винторез» и «Вал» обладают большой мощностью, к ним также можно применить различные виды боеприпасов - самым опасным, считает автор, является пуля со стальным сердечником.

В заключение подчеркивается, что «Винторез» и «Вал» являются прекрасными примерами сочетания бесшумности и бронебойности стрельбы, а о высоком качестве этого оружия свидетельствует тот факт, что оно используется и по сей день.