Растаял самый большой айсберг в мире
Айсберг откололся от шельфового ледника Ларсен Антарктического полуострова в 2017 году. На пике его площадь занимала 5800 квадратных километров, а масса составляла 1 триллион тонн.
© Фото: Sebastian Schellbach-Kragh, Pixabay
Самый большой в мире айсберг А68 растаял. Он раскололся на несколько небольших частей, которые теперь невозможно отслеживать. Об этом сообщили в Национальном ледовом центре США.
«На самом деле удивительно, что А68 продержался так долго», - отметил исследователь Адриан Лакман.
Айсберг откололся от шельфового ледника Ларсен Антарктического полуострова в 2017 году. На пике его площадь занимала 5800 квадратных километров, а масса составляла 1 триллион тонн.
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