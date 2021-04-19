Растаял самый большой айсберг в мире

Самый большой в мире айсберг А68 растаял. Он раскололся на несколько небольших частей, которые теперь невозможно отслеживать. Об этом сообщили в Национальном ледовом центре США.

«На самом деле удивительно, что А68 продержался так долго», - отметил исследователь Адриан Лакман.

Айсберг откололся от шельфового ледника Ларсен Антарктического полуострова в 2017 году. На пике его площадь занимала 5800 квадратных километров, а масса составляла 1 триллион тонн.