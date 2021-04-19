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Стратегические тяжеловесы: Ту-160 и Ту-95МС запустили крылатые ракеты в небе над Коми

Андрей Аркадьев
10:33 19.04.2021
Всего в учениях было задействовано около десяти самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выполнили практические пуски крылатых ракет во время учений в Коми, сообщает Министерство обороны РФ.

«Командованием дальней авиации в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено командно-штабное учение на базе авиационного соединения в Саратовской области», - говорится в сообщении.

Во время полетов экипажи отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6 000 метров и скорости около 600 километров в час, а также воздушное патрулирование в заданной зоне. Полет длился более семи часов.

Всего в учениях было задействовано около десяти самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.

Бомбардировщик Ту-160, получивший среди летчиков прозвище «Белый лебедь», способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear - «Медведь») создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

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