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«Суммарное травмирование»: врач раскрыл риски одновременного проведения нескольких пластических операций

Алена Миронова
10:35 18.04.2021
Пластический хирург рассказал, насколько опасно проводить сразу несколько пластических операций за один раз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gabriel SzaboMedicimage, Global Look Press
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Популярность пластических операций растет с каждым годом. О том, насколько опасно проводить сразу несколько пластических операций одновременно, «Звезде» рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

«Дело вот в чем. Когда пациент выбирает врача..очень часто есть группа пациентов, которые говорят "а можно еще это сделать, а можно еще это", "а давайте сделаем грудь", "а давайте сделаем абдоминапластику", "а давайте сделаем фейслифтинг". А если врач, скажем, недостаточно квалифицирован, чтобы принять решение об отказе, я подчеркиваю, не чтобы выполнить эти операции, а чтобы отказать пациенту - обоснованно убедить его в том, что вот такое большое количество оперативных вмешательств одномоментно сделать ни в коем случае нельзя. К сожалению, такие доктора есть и их не так уж и мало, которые делают одно, второе, третье. Операции длятся по 5, по 7 часов. Категорически это невозможно. Это неприемлемо. И я считаю такое решение врача непрофессиональным, а решение пациента о суммарном количестве операций как минимум ошибочным», - обратил внимание врач.

Хирург подчеркнул, что зачастую пациент просто не понимает всего, что может произойти.

«Есть понятие о суммарном травмировании. То есть если человек имеет послеоперационное состояние в одной зоне, во второй, в третьей - это все может вызывать самые разнообразные изменения и в свертывающейся системе, и анемии тяжелой, и гнойно-воспалительные изменения. Все это реально опасно. И подход здесь требуется серьезный», заметил эксперт.

Хирург обратил внимание на то, что пластическая операция от общехирургической ничем не отличается, а зачастую даже является гораздо более серьезной - особенно пластика молочных желез, абдоминапластика - в сочетании с липосакцией. К этим операциям должен быть особенно серьезный подход, как со стороны пациента, так и со стороны врача, который оперирует, резюмировал врач.

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