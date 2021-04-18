В стране и мире «Волонтеры Победы» дали старт Международному субботнику, посвященному 80-летию начала Великой Отечественной войны Алексей Баранов Волонтеры начали благоустраивать мемориалы и памятные места, посвященные Великой Отечественной войне. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: При поддержке «Волонтеров Победы» стартовал Международный субботник, объединивший добровольцев из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Московской области активисты начали приводить в порядок более 30 памятных мест. В их числе мемориал «Скорбящая мать» в Долгопрудном. Он был открыт в год 50-летия Великой Победы в честь земляков, павших в Великой Отечественной войне. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Вместе с руководителем регионального отделения Волонтеров Победы Александром Печенегиным и школьным отрядом Движения из Долгопрудного благоустраивала памятник и руководитель Движения Ольга Амельченкова: «Мы не первый раз проводим субботники. Это наш святой долг – заботиться не только о живых ветеранах Великой Отечественной войны, но и о тех, кого уже с нами нет. Это наш святой долг – сохранять память и передавать историю Великой Победы будущим поколениям. В этом году субботник посвящен 80-летию начала войны и продлится до 22 июня. Мы планируем благоустроить более 10 000 памятных мест и воинских захоронений не только в России, но и за рубежом», – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы». Добровольцы в Ростове-на-Дону не просто благоустраивают памятники, а занимаются их полноценным ремонтом. «Мы отреставрируем Комплекс памяти «Павшим работникам завода «Красный Дон» в Великой Отечественной войне» и памятники на Братском кладбище. Работа уже началась! Кроме того, мы приводим в порядок прилегающую территорию, красим ограды и бордюры», – поделился руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Артем Толпыгин. Активисты также благоустроят Мемориальный комплекс памяти жертв фашизма «Змиевская балка», а на территории Братских могил советских воинов в ближайшее время появятся ухоженные обновленные клумбы и граффити, посвященное Великой Отечественной войне. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Санкт-Петербурге субботник прошел на территории города воинской славы Кронштадта. Активисты регионального отделения «Волонтеров Победы» привели в порядок Воинскую площадку Кронштадтского городского кладбища и малую братскую могилу советских воинов. Всего на мемориальных плитах указано 1173 имени, а на воинской площадке находится 46 братских могил погибших в 1941-1945 годах военных моряков и летчиков с надписью «Неизвестный». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика