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«Волонтеры Победы» дали старт Международному субботнику, посвященному 80-летию начала Великой Отечественной войны

Алексей Баранов
08:08 18.04.2021
Волонтеры начали благоустраивать мемориалы и памятные места, посвященные Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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При поддержке «Волонтеров Победы» стартовал Международный субботник, объединивший добровольцев из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Московской области активисты начали приводить в порядок более 30 памятных мест. В их числе мемориал «Скорбящая мать» в Долгопрудном. Он был открыт в год 50-летия Великой Победы в честь земляков, павших в Великой Отечественной войне.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вместе с руководителем регионального отделения Волонтеров Победы Александром Печенегиным и школьным отрядом Движения из Долгопрудного благоустраивала памятник и руководитель Движения Ольга Амельченкова:

«Мы не первый раз проводим субботники. Это наш святой долг – заботиться не только о живых ветеранах Великой Отечественной войны, но и о тех, кого уже с нами нет. Это наш святой долг – сохранять память и передавать историю Великой Победы будущим поколениям. В этом году субботник посвящен 80-летию начала войны и продлится до 22 июня. Мы планируем благоустроить более 10 000 памятных мест и воинских захоронений не только в России, но и за рубежом», – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы».

Добровольцы в Ростове-на-Дону не просто благоустраивают памятники, а занимаются их полноценным ремонтом.

«Мы отреставрируем Комплекс памяти «Павшим работникам завода «Красный Дон» в Великой Отечественной войне» и памятники на Братском кладбище. Работа уже началась! Кроме того, мы приводим в порядок прилегающую территорию, красим ограды и бордюры», – поделился руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Артем Толпыгин.

Активисты также благоустроят Мемориальный комплекс памяти жертв фашизма «Змиевская балка», а на территории Братских могил советских воинов в ближайшее время появятся ухоженные обновленные клумбы и граффити, посвященное Великой Отечественной войне.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге субботник прошел на территории города воинской славы Кронштадта. Активисты регионального отделения «Волонтеров Победы» привели в порядок Воинскую площадку Кронштадтского городского кладбища и малую братскую могилу советских воинов. Всего на мемориальных плитах указано 1173 имени, а на воинской площадке находится 46 братских могил погибших в 1941-1945 годах военных моряков и летчиков с надписью «Неизвестный».

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