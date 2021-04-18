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Посол Украины призвал Германию помочь со вступлением страны в НАТО

Валентина Пескова
07:25 18.04.2021
Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал руководство ФРГ организовать международный бойкот России и добиваться принятия Украины в НАТО, так как Германия «несет ответственность» за это перед народом Украины.
Посол Украины призвал Германию помочь со вступлением страны в НАТО
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Руководство ФРГ обязано добиться вступления Украины в НАТО, ввиду того, что несет «историческую ответственность» перед украинским народом. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

«Германия, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "но" и "а если"», - цитирует Welt am Sonnatag слова Мельника.

Как объяснил дипломатический работник, данное решение о принятии Украины в НАТО не являлось бы «провокацией по отношению к России». Однако вместе с тем, украинский посол также потребовал от Германии организовать международный бойкот России и наложить на РФ - полное международное эмбарго.

Ранее Мельник высказал мнение, что если Украине не предоставят членство в НАТО, то страна может опять задуматься о своем ядерном статусе.

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