Посол Украины призвал Германию помочь со вступлением страны в НАТО

Руководство ФРГ обязано добиться вступления Украины в НАТО, ввиду того, что несет «историческую ответственность» перед украинским народом. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

«Германия, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "но" и "а если"», - цитирует Welt am Sonnatag слова Мельника.

Как объяснил дипломатический работник, данное решение о принятии Украины в НАТО не являлось бы «провокацией по отношению к России». Однако вместе с тем, украинский посол также потребовал от Германии организовать международный бойкот России и наложить на РФ - полное международное эмбарго.

Ранее Мельник высказал мнение, что если Украине не предоставят членство в НАТО, то страна может опять задуматься о своем ядерном статусе.