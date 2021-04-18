Педиатр назвал самые опасные детали игрушек для детей

Главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов назвал самые опасные детали детских игрушек.

Так, гелевые шарики из игрушек, которые разбухают и увеличиваются в сотни раз при попадании в организм, вызывают непроходимость кишечника. Магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать его перфорацию с перитонитом и развитием воспаления.

Все игрушки, в которых содержатся мелкие детали и магнитные шарики, считаются небезопасными для детских игр. Ситуация осложнена также тем, что гелевые шарики невозможно увидеть на УЗИ или рентгене. Об этом сообщает РИА Новости.

Как считает врач, родители, чьи дети проглотили какой-либо предмет, практически каждый день обращаются в больницу - а чаще всего ночью. Бывают даже случаи, когда в детский организм попадают бытовые вещи - к примеру, магнитные фитнес-браслеты или же связка ключей от почтового ящика. Эксперт предупредил, что такие предметы особенно опасны тем, что механически поражают желудочно-кишечный тракт, поражают пищевод, а в случае попадания в бронхи, могут даже вызвать остановку дыхания. Поэтому для того, чтобы избежать этого, родителям следует всегда приглядывать за детьми, где бы они не находились дома.