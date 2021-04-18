Умер один из основателей компании Adobe

Один из основателей компании Adobe Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте компании.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий», - подчеркнул глава компании Шантану Нарайен.

Одна из первых разработок, в которой участвовал Гешке - язык описания страниц PostScript. Его и американского ученого Джона Уорнока считают разработчиками формата PDF.

Причина смерти в настоящий момент не указывается.