Ансамбль песни и пляски ВДВ побывал с концертами в Крыму

Жители Крыма отмечают 76-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь годовщины в гости к крымчанам прибыл с концертами Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск (АПП ВДВ).

В рамках своего визита военные артисты танцевальной группы и оркестра духовых и струнных инструментов дали два концерта 16 и 17 апреля в Симферополе и Керчи, продемонстрировав свое высокое творческое мастерство.

«Наша новая концертная программа называется “Поклонимся великим тем годам” и посвящена она 76-й годовщине Великой Победы. В нее вошли произведения отечественных авторов, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, нашим легендарным Воздушно-десантным войскам и Вооруженным Силам Российской Федерации в целом. В Крыму мы впервые ее представляем на суд зрителей», - отметил руководитель ансамбля, подполковник Владислав Твердый.

Жители городов тепло встретили военных артистов и долго не отпускали со сцены, устроив им продолжительные овации, тем самым подтвердив их высокий профессиональный уровень. Уже завтра у артистов-десантников - новые выступления в гарнизонах Воздушно-десантных войск по всей стране, где их с нетерпением ждут воины «крылатой гвардии».