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Ансамбль песни и пляски ВДВ побывал с концертами в Крыму

Валентина Пескова
06:29 18.04.2021
В республику Крым военный ансамбль приехал по приглашению местных жителей и дал два концерта в Симферополе и Керчи, посвященные годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Жители Крыма отмечают 76-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских  захватчиков. В честь годовщины в гости к крымчанам прибыл с концертами Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск (АПП ВДВ).

В рамках своего визита военные артисты танцевальной группы и оркестра духовых и струнных инструментов дали два концерта 16 и 17 апреля в Симферополе и Керчи, продемонстрировав свое высокое творческое мастерство.

«Наша новая концертная программа называется “Поклонимся великим тем годам” и посвящена она 76-й годовщине Великой Победы. В нее вошли произведения отечественных авторов, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, нашим легендарным Воздушно-десантным войскам и Вооруженным Силам Российской Федерации в целом. В Крыму мы впервые ее представляем на суд зрителей», - отметил руководитель ансамбля, подполковник Владислав Твердый.

Жители городов тепло встретили военных артистов и долго не отпускали со сцены, устроив им продолжительные овации, тем самым подтвердив их высокий профессиональный уровень. Уже  завтра у артистов-десантников - новые выступления в гарнизонах Воздушно-десантных войск по всей стране, где их с нетерпением ждут воины «крылатой гвардии».

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