В стране и мире Три человека погибли при пожаре в доме в Пензенской области Алена Миронова В Пензенской области три человека погибли в результате пожара в деревянном доме. © Фото: 58.mchs.gov.ru Читайте нас на: В Пензенской области произошел пожар в двухквартирном деревянном доме площадью 120 квадратных метров. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь. Обрушилась кровля дома, горели надворные постройки. Пожар ликвидировали на площади 290 квадратных метров. При разборе завалов обнаружили тела трех человек. В тушении пожара приняли участие 9 человек и 3 единицы техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика