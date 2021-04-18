Три человека погибли при пожаре в доме в Пензенской области
В Пензенской области три человека погибли в результате пожара в деревянном доме.
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В Пензенской области произошел пожар в двухквартирном деревянном доме площадью 120 квадратных метров.
К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь. Обрушилась кровля дома, горели надворные постройки.
Пожар ликвидировали на площади 290 квадратных метров. При разборе завалов обнаружили тела трех человек. В тушении пожара приняли участие 9 человек и 3 единицы техники.