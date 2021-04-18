Два автомобиля занесло снегом в Якутии: есть погибший

Два автомобиля занесло снегом в Якутии. Об этом сообщили в МЧС.

В результате схода снежной массы погиб один человек 1996 года рождения. В настоящий момент проводится эвакуация в населенный пункт Тополиное.

Отмечается, что на участке автодороги в 56 километрах от населенного пункта Тополиное Томпонского района сошла снежная лавина, в результате чего под снежными массами оказались два автомобиля, в которых в общей сложности находились 7 человек, включая 2 детей.

В настоящий момент для оказания помощи направлены работники пожарной охраны. Проводится расчистка дороги. В готовности к убытию из Якутска находятся 10 спасателей Республиканской службы спасения и 10 спасателей МЧС. Они оснащены всем необходимым оборудованием для автономной работы на 10 суток. Всего от Якутской территориальной подсистемы РСЧС задействовано 19 человек и 8 единиц техники.