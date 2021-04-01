Эпидемиолог рассказал, когда в России завершится пандемия коронавируса

В России эпидемия коронавируса может завершиться к августу, поскольку у большинства уже будет иммунитет, выразил мнение советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Специалист отметил, что важно брать во внимание сезонность инфекции и снижение заболеваемости. Так, в летний период прогнозируется значительное уменьшение числа инфицированных COVID-19.

«Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу», - пояснил Малеев.

Однако к осени, по его словам, может снова произойти небольшой рост заболеваемости, так как граждане будут возвращаться из отпусков и чаще контактировать друг с другом, пишет РИА Новости.