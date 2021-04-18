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Древние человеческие останки найдены на месте новой военной базы США на Гуаме

Анна Берестовая
05:49 18.04.2021
Древние захоронения с человеческими останками, а также предметами быта были обнаружены на месте строящейся американской военной базы.
Древние человеческие останки найдены на месте новой военной базы США на Гуаме
© Фото: ANDREW KINGU.S. MARINE CORPS
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На месте строительства новой базы ВС Соединенных Штатов на Гуаме были найдены древние человеческие останки. Кроме того, при исследовании территории обнаружились инструменты, керамика и печи исторических времен.

В связи с этим сенатор Телена Нельсон, председатель законодательного комитета по сохранению исторического наследия, приняла решение начать расследование строительства лагеря морской пехоты США «Блаз» в деревне Дедедо. На этой неделе уже были проведены слушания и круглый стол, где решался вопрос о статусе захоронений.

Примерный возраст находок датируется периодом от 1500 года до н.э. до 1000 года н.э. Количество обнаруженных захоронений составляет примерно десяток.

Как сообщает The Gurdian, местные активисты намерены во что бы то ни стало отстоять историческое наследие земель. Они также отметили, что решительно не одобряют позицию американских военных, посчитавших, что ценности сообщества не должны приниматься во внимание при строительстве базы.

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