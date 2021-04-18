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Применять с умом: врач рассказала, когда можно обращаться к народной медицине

Анна Берестовая
04:06 18.04.2021
Средства народной медицины могут положительно сказаться на выздоровлении, однако применять их нужно правильно.
Применять с умом: врач рассказала, когда можно обращаться к народной медицине
© Фото: imagebrokeru lrich niehoff Globallookpress
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Некоторые народные методы лечения, как показывают научные исследования, действительно способствуют выздоровлению. Однако применять их нужно осторожно и не делать заменой консультации медика. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По словам специалиста, применять безопасные средства, такие как горчичники и банки, можно для борьбы с болезнью лишь только после посещения врача и вместе с назначенными им средствами. Она отметила, что те же банки действительно хорошо воздействуют на организм и способствуют притоку крови к коже, что усиливает метаболизм во внутренних органах.

Павлова указала, что некоторые способы лечения с позиции доказательной медицины ничем не оправдываются. Так, эффективность йодной сетки существует лишь на уровне рассказов о чьем-то опыте, а не убедительного подтверждения.

«Я могу сказать только, что плацебо никто не отменял», - подметила она в беседе с радио Sputnik.

Врач в завершении подчеркнула: тот факт, что какой-либо метод лечения помог в выздоровлении одному человеку, не гарантирует того же эффекта для другого. Даже при одинаковых симптомах причины заболеваний могут быть разными, и только медицинский специалист способен разобраться в этом.

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