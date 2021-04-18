Китай и США выступили с совместным заявлением по климату

Китай и Соединенные Штаты обозначили свою приверженность борьбе с глобальным изменением климата на планете. Соответствующее совместное заявление было сделано по итогам встречи спецпредставителя американского президента по вопросам климата Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.

Кроме этого, стороны заявили, что продолжают поддерживать Парижское соглашение по климату. Также Китай и США планируют разработать долговременные стратегии по достижению «углеродной нейтральности» к международному саммиту в Глазго. Об этом пишет РИА Новости.