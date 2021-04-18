Слаженная работа и новейшая техника: кадры учений связистов Каспийской флотилии
Связисты Каспийской флотилии применили новейшие средства радиосвязи для организации взаимодействия с пунктами управления кораблей
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В рамках зачетных тактических учений военнослужащие подразделений войск связи и подвижных узлов связи (ПУС) Каспийской флотилии организовали устойчивую защищенную связь между подразделениями, командными пунктами и кораблями, выполняющими задачи на морских полигонах.
На первом этапе учений военнослужащие установили связь по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам между ПУС и стационарными узлами связи. Для выполнения данной задачи связисты КФл применили подвижную радиостанцию средней мощности Р-161А2М, подвижную цифровую радиорелейную станцию Р-419МП, а также комплекс аппаратной телеграфной (П-238ТК) и телефонной (П-244ТН) связи.
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