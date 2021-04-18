Слаженная работа и новейшая техника: кадры учений связистов Каспийской флотилии

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Кроме того, связисты отработали комплекс мероприятий по инженерному оборудованию и маскировке позиций, провели имитацию развертывания передвижных станций связи, выполнили прокладку кабельных линий для передачи сигналов боевого управления.

Также в ходе учений специалисты организовали взаимодействие с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия. Военнослужащие организовали и подготовили каналы связи на ранее незадействованных частотах с использованием нового программного обеспечения и средств радиосвязи третьего поколения (радиостанции Р-171, Р-173, Р-134).

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 200 военнослужащих войск связи КФл. В мероприятиях задействовано более 15 единиц специальной военной техники.