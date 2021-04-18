Армия Около 80 тысяч военнослужащих и гражданского персонала ЦВО поставили прививку от COVID-19 Ян Брацкий Также вакцину получили ветераны локальных войн и военных конфликтов, участвующие в параде Победы в Екатеринбурге. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Около 80 тысяч военнослужащих и гражданского персонала Центрального военного округа (ЦВО) прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса «Гам-Ковид-Вак». Вакцинация проходила исключительно добровольно, на основании письменного согласия военнослужащих. Перед вакцинацией все прошли медосмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.



Недавно в округ была доставлена пятая партия препарата из 55 тысяч доз. Воспользоваться вакциной смогут новобранцы весеннего призыва. Вчера состоялась первая отправка призывников в Вооруженные Силы РФ со сборных пунктов военных комиссариатов Кемеровской и Новосибирской областей. Всего из регионов дислокации ЦВО весной будет призвано более 52 тысяч человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика