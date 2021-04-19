Восход над Пальмирой: как в сирийский Тадмор возвращается мирная жизнь

В сирийский населенный пункт Тадмор возвращается мирная жизнь. В город приезжают бежавшие от ужасов войны местные жители, строители постепенно восстанавливают разрушенную инфраструктуру, в центре открылся первый супермаркет. Каждый житель Тадмора пытается внести личный вклад в восстановление своей малой Родины.



Вот и мужчина по имени Мухаммад как может восстанавливает собственное жилье. Еще до войны ему сделали операцию на сердце. Врачи запретили любые нагрузки. В доме нет электричества. Старые доски для костра, Мухаммад с женой собирают на свалках и в развалинах. В Тадмор, семья вернулась из лагеря беженцев два года назад и сегодня, бывший разнорабочий, единственный кормилец.

«У меня пять дочерей и еще семья брата с нами живет, перебиваюсь случайными заработками. В среднем получаю от пяти до 15 тысяч в неделю, это конечно очень мало, но слава Аллаху в городе никто не стреляет, больше нет войны, спокойно», - говорит Мухаммад.

Жизнь в послевоенный город вернулась пока всего на несколько улиц. В заброшенных дворах слышен только лай собак. Большая часть разбитого войной Тадмора, пуста. Школа в городе только начальная. Чем себя занять, местные мальчишки придумывают сами. Неизвестно где взятые велосипеды, подростки ремонтируют. Совсем ржавые, сдают в металлолом. Этим зарабатывают на жизнь и взрослые.

До войны в Тадморе проживало до 47 тысяч человек. Сегодня, в десять раз меньше. Всем, кто возвращается, власти помогают найти работу. Выбор не велик. В основном людей привлекают на разбор завалов, уборку улиц, строительство и бурение артезианских скважин. В квартале респектабельных отелей сегодня работает единственная бригада ЖКХ. Гостиничный бизнес, когда город атаковали боевики, сгорел так же, как и дорогой холл от попадания мины.

«До конца года мы планируем вернуть еще 12,5 тысяч человек. Еще хотим отремонтировать гостиницу, чтобы можно было уже принимать туристов», - рассчитывает мэр Тадмора.

Представители турфирм, по словам мэра, готовы привезти первые группы. Желающих увидеть древнюю Пальмиру, а она в полукилометре от окраины, предостаточно. Возможно тогда и жизнь Мухаммада изменится хотя бы немного к лучшему. Удастся найти постоянную работу, а если власти проведут и свет, то не придется колоть доски камнями.