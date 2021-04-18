СМИ: два человека погибли в ДТП с оснащенным автопилотом автомобилем Tesla

Электромобиль компании Tesla, ехавший в режиме автопилота, попал в крупное ДТП в американском штате Техас. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на полицию.

По информации издания, в результате аварии погибли два человека. Одна из жертв в момент инцидента находилась на переднем пассажирском сидении, другая - сидела сзади.

«Предварительное расследование еще не закончено, но указывает на то, что за рулем автомобиля никто не находился. Мы уверены в этом на 99%», - приводит WSJ заявление констебля округа Харрис - Марка Хермана.

Согласно материалу, ДТП случилось в минувшую субботу. Электрокар на высокой скорости не вписался в поворот, врезался в дерево, после чего вспыхнул. Для тушения пожара понадобилось свыше 121,1 тысяч литров воды и четыре часа.

Отмечается, что в компании Tesla до сих пор не дали ответ на просьбу издания прокомментировать произошедшее.