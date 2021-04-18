Спорт «Авангард» победил ЦСКА в первой игре финальной серии плей-офф КХЛ Ян Брацкий Второй матч финальной серии состоится 20 апреля в Москве. © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости Читайте нас на: Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в стартовом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на столичном льду и завершилась победой гостей со счетом 4:1.



Омичи отличились во второй половине первого периода, точный бросок записал на свой счет Егор Чинахов. По ходу второй двадцатиминутки, усилиями Кирилла Готовца, «Авангард» увеличил разрыв в счете.



Столичные армейцы ответили на 42-й минуте. Точно бросил Андрей Локтионов, вернув ЦСКА в игру. Омичи снова установили разницу в две шайбы после броска Рида Буше, а в конце игры, когда армейцы сняли вратаря и выпустили на лед шестого полевого игрока, Илья Ковальчук забросил шайбу уже в пустые ворота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика