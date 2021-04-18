Биохимик рассказала, почему бутилированная вода может быть опасной

Эксперт-биохимик Мария Кулешова заявила, что наиболее безопасную для организма человека воду можно получить дома используя фильтры.

По словам специалиста, в зависимости от качества и вида технологий любую воду можно сделать питьевой - все зависит от стоимости процедуры. В то же время, содержащиеся в водопроводной воде в крупных города антибиотики и гормоны, современные водоочистительные технологии вывести не могут.

В составе бутилированной воды зачастую могут находиться токсичные элементы - ртуть и свинец, а в процессе очистки ее могут лишить полезных микроэлементов. Кроме того, человек, употребляющий воду из пластика серьезно увеличивает риск развития онкологических заболеваний, а также проблем с печенью и иммунной системой..

«Эксперты Росконтроля установили, что в некоторых разновидностях, которые представлены в российских магазинах, количество микробов превышено в 70 раз!», - сказала биохимик агентству «Прайм».

По словам эксперта, лучше всего употреблять фильтрованную дома воду, так как при этом она всегда будет свежая.