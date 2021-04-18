Анна Кузнецова вывезет в Россию из Сирии 34 ребенка

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова совершила визит в Сирию. Основная цель поездки – проведение переговоров и организация вывоза российских детей из лагерей Аль-Холь и Рож, а также из приюта Дамаска.

Кузнецова вывезет в Россию из Сирии 34 ребенка. По ее словам, это первый вылет в республику за детьми в этом году.

В конце 2020 года в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан Российской Федерации, находящихся в Ираке и Сирии в Россию были возвращены 19 детей. По словам Кузнецовой, тогда были подготовлены документы на вывоз еще 96 детей.