Анна Кузнецова вывезет в Россию из Сирии 34 ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в ближайшие часы вывезет из Сирии более 30 детей.
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова совершила визит в Сирию. Основная цель поездки – проведение переговоров и организация вывоза российских детей из лагерей Аль-Холь и Рож, а также из приюта Дамаска.
Кузнецова вывезет в Россию из Сирии 34 ребенка. По ее словам, это первый вылет в республику за детьми в этом году.
В конце 2020 года в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан Российской Федерации, находящихся в Ираке и Сирии в Россию были возвращены 19 детей. По словам Кузнецовой, тогда были подготовлены документы на вывоз еще 96 детей.