Всегда жил на пределе: как мир вспоминает подвиг первого космонавта Юрия Гагарина

Россия и мир отметили 60 лет со дня первого полета человека в космос, с момента, когда советский гражданин, Юрий Гагарин, преодолев притяжение Земли, проложил всему человечеству путь к звездам.

Нынешним поколениям, невозможно даже представить какого уровня и масштаба это был прорыв. Обескровленная страна, только-только приходившая в себя после страшной войны, бытовых и насущных дел по восстановлению нормальной жизни – море. В разгаре холодная война. И тут - полет в космос.

Смоленская область, деревня Клушино. Деревянная изба. Здесь жили его родители, здесь вырос первый космонавт. И здесь он жил жизнью обычного крестьянского ребенка. Небольшие сени, печка, люлька, где будущий космонавт впервые тренировал свой вестибулярный аппарат. Простой, бесхитростный быт. На нескольких квадратных метрах помещались шесть человек – у Гагарина было двое братьев и сестра. И всем здесь хватало места.

В сентябре 1941 года Гагарин пошел в первый класс, а уже месяц спустя деревню заняли фашисты. На этом беззаботное детство закончилось. На его глазах немцы избивали родителей, своего младшего брата он буквально вытащил из петли. Один из нацистов шутки ради повесил его за шарф на дерево.

«Старших братьев и сестру так же, как и других подростков – сначала Валентина, потом и через несколько дней Зою – угнали в Германию. К счастью, им удалось сбежать, и они вернулись домой целыми и невредимыми», - рассказывает старший научный сотрудник объединенного музейного комплекса Гагарина, друг семьи Гагариных Валентина Кирииенкова.

Когда в деревню вошли немцы, Гагариных выгнали из собственного дома. И вся семья была вынуждена ютиться в маленьком погребе. Все полтора года оккупации. Шесть человек – сложно представить, как они здесь помещались. Пространство небольшое – всего два квадратных метра. Пара деревянных настилов, скамья, стол, печка. И даже встать в полный рост здесь невозможно. Ели картофельные очистки, жили впроголодь. Но, как это ни странно, именно среди хаоса и ужаса войны восьмилетний Гагарин впервые прикоснулся к своей мечте – стать летчиком.

«Наш самолет был подбит. И он на бреющем полете упал за село, недалеко от села. И все услышали взрыв. И естественно, детишки туда бросились. Летчик остался жив. А другой сел рядом. И видя эту взаимопомощь товарищескую, то, конечно, они преподнесли – эти два летчика – детям невероятный урок», - вспоминает племянница и крестная дочь Гагарина Тамара Филатова.

Уже после войны Гагарины переехали из Клушино в Гжатск, который ныне называется Гагарин. Крестный – вспоминает Филатова - всегда жил на пределе. Утром учится, днем летает, вечером штудирует книги, а по ночам разгружает вагоны и баржи.

«Приехал летом, трехколесный велосипед привез. В следующем – тот, который на двухколесный переделывается. В плане игрушек нас побаловать родители не могли. И вот меня баловал мой крестный. А каким трудом он это - я уже узнала намного позже. Он в Саратове ходил на Волгу, работал грузчиком, разгружал баржи. Тогда не было такой техники, все на горбу таскали», - рассказывает Филатова.

Хабаровский аэропорт имеет к Гагарину самое прямое отношение. Директор аэропорта – Юрий Кондратчик, его внук. Ему много рассказывали о легендарном деде. И он не перестает удивляться, откуда у первого космонавта было столько энергии.

«Всегда рассказывали, насколько он был увлечен любым занятием. Для меня когда-то – уже в сознательном возрасте – стало открытием, что он был очень большим любителем водных лыж. И являлся основателем федерации воднолыжного спорта», - рассказывает Кондратчик

Чтобы попасть в отряд космонавтов, нужно было иметь идеальное здоровье – комиссия выбрала 12 человек из 3,5 тысяч кандидатов. Холод, голод, баржи на реке Волге – все это закалило Гагарина, сделало его крепким, выносливым и неприхотливым. После войны прошло всего-то 15 лет. А Королев и Гагарин сделали то, что не смог сделать больше никто. У одного позади оккупация, у другого - лагерь. А они не только стране, всему миру открыли доселе неведомые горизонты.

Борис Волынов – из того самого легендарного Гагаринского отряда. Он объясняет: все первопроходцы космоса – из уникального поколения, подранков войны - людей железной воли. Именно поэтому им и не страшны были тренировки на износ.

«Каждый летный день, каждый был по 2 прыжка. У всех и синяки и шишки, без этого не бывает. Кожа сухая и треснутые пальцы. Потому что мы укладывали парашюты сами себе», - говорит космонавт из первого отряда, дважды герой СССР, друг Гагарина Борис Волынов.

Гагарин был увлеченным человеком, очень любил жизнь. Отчего тогда он так ей рисковал? Ведь в 1961 году Гагарина отправляли в неизвестность. Сможет ли человек дышать в космосе, произойдет ли отделение отсеков, не сгорит ли капсула в атмосфере? Вопросов было много. И все они касались жизни и смерти. Тот полет, действительно, был непростым. Проблемы начинаются на 108-й минуте. Дает сбой тормозная система – капсула вращается с бешенной скоростью, не отделяется приборный отсек, космонавт испытывает предельные перегрузки и чуть не теряет сознание.

Борис Волынов вспоминает, во время его полета произошло похожее ЧП. Спускаемый аппарат чуть не сгорел дотла.

«Юра говорил, у него было тоже самое. Приборный агрегат не совсем отделился. Вот он прям за нами - спускаемый аппарат. Бушуещее пламя. Огромное пламя», - вспоминает Волынов.

Тогда Гагарину кажется, что его первый полет в космос далеко не последний. В интервью, записанном в 1962 году космонавт строит планы на будущее: полететь на Луну. Ведь в то время Королев уже начал работать над своей лунной программой.

«Моя самая заветная мечта, если позволит здоровье и мои деловые качества, еще не раз побывать в космическом пространстве, слетать туда, посмотреть побольше, слетать на другие планеты», - рассказал Гагарин.

Но у партии другие планы. Гагарина отправляют в разные точки планеты, как настоящего посла мира. Его именем, его улыбкой открываются любые двери. Ведь куда бы он не приехал, он полубог. Только представьте, на дворе 1961 год, Союз и Штаты в шаге от ядерной войны, на пороге Карибского кризиса.

И звезда Голливуда Джина Лоллобриджида просит отправить ее на Московский кинофестиваль только ради того, чтобы увидеть Гагарина и взять у него автограф. А он не теряет голову. Гагарин будто летит сквозь потоки славы в своей космической капсуле, не замечает ее, остается все тем же – простым парнем из деревни Клушино.

«Я обыкновенный русский человек, таких у нас в Союзе очень много. Я такой же как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек», - сказал Гагарин.

Там, где когда-то приземлился Юрий Гагарин, теперь открывают парк Покорителей Космоса. В его центре – стела со взлетающей ракетой. Владимир Путин, вместе с Валентиной Терешковой, прилетел в Саратов и вместе они отправились сюда, чтобы в день космонавтики возложить цветы к этому монументу. Рядом со стелой стоит автобус ЛАЗ – именно в таком Гагарина везли к стартовой площадке.

В Энгельсе, на том самом аэродроме, Путин проводит совещание с правительством. Начинает с поздравления – всем, кто причастен к освоению космоса. А после говорит о планах на будущее.

«В новом, XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной. Хочу это тоже напомнить. Мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере», - заявил президент России.

Каждый год увеличивают и количество пусков ракет – в прошлом их было 50. На космодроме Байконур проводится особенный старт. Ведь он посвящен 60-летнему юбилею полета Гагарина в космос. 12 апреля о Гагарине вспоминают в разных уголках света. «Ночь Юрия» – от Австралии до Северной Америки проходит онлайн-марафон, где ученые, астронавты, актеры и музыканты говорят только о нем.

«За 108 минут он облетел вокруг Земли. Он посмотрел оттуда на свою родную планету и сказал, цитирую "Облетев Землю, я увидел, как прекрасна наша планета! Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!". Запомните эти слова, особенно сейчас, когда наши возможности в освоении космоса значительно расширились, давайте для начала сфокусируемся на том, чтобы сохранить нашу прекрасную планету», - говорит гитарист группы Queen, астрофизик Брайан Мэй.

Гагарин открыл космос не только жителям Союза, но и всему человечеству. И это редкий случай, когда герой стоит над идеологией, политической конъюнктурой, когда он одновременно принадлежит всей планете. И такого героя нам, конечно, сейчас очень не хватает.