Бензовоз с 20 кубометрами бензина перевернулся на Сахалине

Заполненный топливом бензовоз вылетел в кювет на трассе под Углегорском в Сахалине.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на залитой грязью и талым снегом дороге. Сам он не пострадал. Но в перевернутой машине, лежащей на обочине, находится примерно 20 кубометров бензина - есть утечка.

В настоящий момент к месту аварии уже выехали специалисты Министерства экологии Сахалина.