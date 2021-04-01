Бензовоз с 20 кубометрами бензина перевернулся на Сахалине
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на залитой грязью и талым снегом дороге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: УГИБДД Сахалинской области
Заполненный топливом бензовоз вылетел в кювет на трассе под Углегорском в Сахалине.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на залитой грязью и талым снегом дороге. Сам он не пострадал. Но в перевернутой машине, лежащей на обочине, находится примерно 20 кубометров бензина - есть утечка.
В настоящий момент к месту аварии уже выехали специалисты Министерства экологии Сахалина.