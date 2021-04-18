Под грохот артиллерии: мотострелки ЦВО разгромили «противника» под Оренбургом

Мотострелки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа при поддержке артиллерии уничтожили условного противника на учении на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

По сценарию учения расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили колонну «противника», которая продвигалась к населенному пункту. Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» нанесли сосредоточенные удары по целям противника. Экипажи боевых машин пехоты БМП-2М и танков на Т-72Б3 обошли «неприятеля» с флангов и успешно уничтожили.

Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие около 1 тысячи военнослужащих и более 300 единиц военной и специальной техники.