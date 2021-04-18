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Коррупция и интернет-цензура: что скрывают лидеры движения Black Lives Matter

Алексей Курильченко
Анна Козлова
19:26 18.04.2021
Лидер движения за права чернокожих оказалась в центре скандала: она использовала деньги благотворительного фонда на покупку недвижимости в «белом районе».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Америка вновь охвачена протестами. Один за другим города и штаты заполняют агрессивные толпы активистов Black Lives Matter. Причина – смерть еще одного афроамериканца от полицейской пули. Двадцатилетнего Данте Райта остановили за нарушение правил дорожного движения. После проверки документов выяснилось, что в полицейской базе есть ордер на его арест. Однако Данте оказал сопротивление. На видео с нагрудного регистратора видно, что женщина-полицейский пытается его задержать, но путает электрошокер и пистолет.

Как и в случае с погибшим в мае прошлого года Джорджем Флойдом - все происходит в штате Миннесота. Бруклин-сентэр - пригород Миннеаполиса, в мае прошлого года ставший эпицентром погромов BLM. Тогда протестующие сожгли полицейский участок, разгромили и обокрали десятки магазинов. Теперь они вновь пришли к дверям полиции, но на это раз их встретили слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Мародеры разгромили торговый центр, ограбили более 20 магазинов. Дверь одного из полицейских участков расстреляли боевыми патронами. Для подавления беспорядков в Миннеаполис ввели более двух тысяч нацгвардейцев. Протестующие встретили их со свиной головой в полицейской фуражке.

Беспорядки расползаются по Америке. В Портленде, штат Орегон, толпа активистов сожгла здание полицейского профсоюза. В Чикаго масла в огонь подлило еще одно убийство - полицейский застрелил 13-летнего латиноамериканца. Мирный марш протеста быстро перерос в столкновения с полицией. Протестное настроение дошло до Нью-Йорка и Вашингтона. Американские власти боятся, что сумма трагических совпадений заставить ситуацию сдетонировать.

Полиция Нью-Йорка приготовилась к протестам. В центр города стянули дополнительные силы. Власти города предупреждают, что готовы к беспорядкам и не допустят мародерства. Также по вечерам начались перебои с сотовой связью. Корреспонденты «Звезды» в США даже не могли связаться с редакцией в Москве. Официальной информации нет, но по одной из версий, таким образом власти пытаются не допустить распространения информации о протестах.

Проблема предвзятого отношения полиции к афроамериканцам в Штатах действительно есть. Движение Black Lives Matter существует не первый год, и объединяет не только мародеров, но и людей, искренне желающих покончить с расизмом. Каждый месяц они перечисляют баснословные суммы в фонд борьбы за права афроамериканцев. Вот только все это время фонд помогал всего одной афроамериканке.

Основательница движения BLM, автор знаменитого лозунга «Жизни чернокожих имеют значение» Патрисс Хан-Каллорс, как выяснилось, тратила миллионы долларов на покупку элитного жилья. Только за прошлый год она купила пять домов. Среди недвижимости активистки - ранчо в штате Джорджия с собственной взлетно-посадочной полосой, два дома в Калифорнии - каждый стоимостью около семисот тысяч долларов и наконец - дом в 15 минутах от Малибу почти за полтора миллиона долларов. 220 квадратных метров площади, высокие потолки, комнаты залитые светом, романтичное местоположение среди гор Калифорнии, множество окон, из которых открывается удивительный вид на каньон.

Помимо жилья в Америке, у Патрисс Хан-Каллорс есть также вилла на Багамских островах. Среди соседей - Джастин Тимберлейк и Тайгер Вудс. Стоимости добавляет и наличие частного порта и дизайнерского поля для гольфа.

Американские журналисты предположили откуда у активистки могли взяться деньги на все эти роскошные дома.

«Фонд Black Lives Matter в 2020 году получил 90 миллионов пожертвований. Официально они потратили 8 миллионов. Теперь немного математики: получается 82 миллиона просто испарились. Привет, домик с видом на каньон!», - рассказывает телеведущий Билл О’Райли.

И тут же появились сомнения - если фонд BLM оказался лохотроном, то может быть и протестное движение - тоже часть большой схемы по отмыванию денег. А Активисты на улицах - мало чем отличаются от своей предводительницы?

«Такие протесты не начинаются сами собой. Их предводители делают деньги, манипулируя черными людьми в этой стране. Они заставляют их чувствовать себя такими угнетенными и такими страдающими, и такими напуганными полицией. И единственная причина - это то, что они мечтают стать такими же богатыми как эта женщина с четырьмя домами в одной лишь Америке», - заявил телеведущий Роб Смит.

Однако не столько подозрения в воровстве возмутили американцев. Почти все дома куплены в районах для белых. В окрестностях дома в Малибу 88% населения белые, афроамериканцев - меньше полутора процентов.

«25 миллионов долларов ушло на строительство некоего "черного движения". Как оказалось, "черное движение" - это движение самой Патрис подальше от черных районов, подальше от собственного сообщества. Но если она говорит, что так боится белых - что же она не хочет жить с черными?», - говорит политическая активистка Кэндис Оуэнс.

Интернет взорвался возмущенными комментариями. Однако Твиттер быстро удалил все сообщения с критикой Каллорс, а их авторов отправил в бан-лист, назвав расистами. Только вот проблема в том, что большинство возмущенных американцев были темнокожими.

То что американские интернет-гиганты и медиа уже давно доходят до абсурда подыгрывая либеральной повестке Демократов - уже не секрет. На неделе один из консервативных интернет-порталов выложил видеоролик, на котором технический директор крупнейшего демократического телеканала CNN Чарльз Честер открыто признается в том, что финальной целью всей этой либеральной цензуры, всех заигрываний американских медиа с расовыми, сексуальными и прочими меньшинствами - было желание во что бы то ни стало обеспечить Джо Байдену победу на выборах.

 «Я думаю, мы убрали Трампа из Белого дома. Я на 100% в этом уверен. И я на 100% уверен, что, если бы не CNN, Трампа бы избрали. Я думаю, это мы обеспечили Байдену этот срок», - заявил Честер.

Двойные стандарты, наглая ложь и откровенный сюр происходящего, похоже, заставили американцев вовсе потерять веру в своих политиков.  Последний проведенный опрос показал, что следующим президентом жители Штатов хотели бы видеть кого-нибудь, кто вообще не имеет отношения к нынешней американской политике. Например актера Мэтью Макконахи или звезду боевиков - Дуэйна Джонсона по прозвищу «Скала». Последний, кстати, уже заявил, что не прочь стать президентом. Шансы у него есть: по отцу Джонсон как раз афроамериканец. А значит - в тренде.

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