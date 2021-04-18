«Добрый и злой полицейский» США: какое будущее ждет отношения решительной России и сомневающейся Америки

После того, как Москва ясно дала понять, что не бросит Донбасс и не даст убивать там людей, в Кремле раздался телефонный звонок. Президент США Джо Байден, который еще пару недель назад грозил покарать Москву и называл главу РФ Владимира Путина убийцей, решил позвонить ему и лично обсудить сложившуюся ситуацию. Теперь Путина очень хотят видеть на климатическом саммите, а летом - индивидуально где-то на нейтральной территории.

Ответа из Кремля пока не последовало, и понятно почему: все предложения России о необходимости перенастройки отношений Москвы и Вашингтона подчеркнуто игнорируются, а требования выполнения Минских соглашений никто не слышит. И только после того, как РФ в ответ на переброску войск НАТО к своим границам и «накачку» Украины западными инструкторами и техникой начала проводить свои плановые учения, западный «каток войны» удалось остановить.

Да и словам Вашингтона больше никто не верит, поэтому помпезная речь Байдена, посвященная России, никого особо не впечатлила. И, хотя он сказал, что Штаты и Россия - это две великие державы, а русские и американцы - это гордые и патриотичные народы, одновременно с этим в ежегодном докладе американской разведки именно Россия по-прежнему называется «главной угрозой» США. Вашингтон по-прежнему допускает переброску на Украину дополнительного контингента своих военных, а за день до своего выступления Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи именно с этим. А после - ввел очередные антироссийские санкции.

Разговаривать, конечно, надо, но иллюзий, что Вашингтон прозрел, осознал и теперь оставит Украину и постсовесткое пространство в покое, ни у кого нет. В ответ на санкции Америки Россия симметрично выслала американских дипломатов и предложила сделать то же и послу Джону Салливану.

Лидер Белого дома меняет роли «доброго и злого полицейских» в отношении России по несколько раз на дню. Не так давно он утвердительно кивнул, отвечая на вопрос журналиста, считает ли Путина убийцей, а позже как ни в чем ни бывало позвонил в Москву и пригласил его на международную конференцию по климату, а потом на личную встречу на высшем уровне в третьей стране. Байден назвал разговор с Путиным «откровенными и уважительными».

«Наш разговор был искренним и уважительным. Россия и США - это две великие державы, на которых ответственность за глобальную стабильность. Американцы и русские - гордые и патриотичные люди, которые стремятся к мирному и безопасному будущему», - сказал он.

Но как понимать все противоречивые сигналы из США? Раньше хаотичность Вашингтона списывали на вспыльчивый характер Дональда Трампа, но там уже три месяца новый президент.

Не исключено, что американская непоследовательность, фатальная на первый взгляд, на самом деле - тактический ход, потому что США, с одной стороны, вносят санкции, а с другой - протягивают руку и предлагают дружить и перезагружать отношения. Таким нехитрым образом США пытаются продавить Россию и сместить ее с комфортной позиции в геополитике. Возможно, наступает время для решительных действий России в отношении США.

И решительные действия не заставили себя долго ждать - чтобы обсудить ответные меры на антироссийские санкции США, Путин собрал постоянных членов Совета безопасности. Заседание проходило в закрытом режиме, но известно, что речь шла о реализации военной доктрины России, которая носит сугубо оборонительный характер.

Каким будет будущее взаимоотношений России и США, и какую роль в них сыграет Украина и иные сторонники двух глобальных государств, смотрите в репортаже Юлии Шатиловой в программе «Главное с Ольгой Беловой» на сайте телеканала «Звезда» и на канале в Youtube.

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