Опубликовано видео с места крушения поезда в Египте

В египетской провинции Кальюбия к северу от Каира сошел с рельсов поезд. В результате происшествия погибли 8 человек, пострадали еще 103. Поезд следовал из Аль-Мансура в Каир.

Перевернулись шесть вагонов состава. Служба скорой помощи направила на помощь более 20 автомобилей. Сообщается, что еще множество людей остаются к данному времени под перевернувшимися вагонами.

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», предварительной причиной случившегося мог стать сход с рельс одного из вагонов поезда в момент, когда он проходил через станцию. Кадры с места трагедии опубликованы на Youtube.