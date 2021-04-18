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Группу из 27 сапсерферов спасли в Рязанской области

Анна Берестовая
01:52 18.04.2021
Группе сплавлявшихся по разливу Оки сапсерферов понадобилась помощь спасателей, чтобы достичь берега.
Группу из 27 сапсерферов спасли в Рязанской области
© Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области
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В Рязанской области спасатели регионального отделения МЧС РФ помогли вернуться на берег группе из 27 человек, отправившихся на сплав по разлившейся Оке в районе населенного пункта Шумашь. Участники сплава занимались сапсерфингом - серфингом с веслом.

Как рассказали спасенные, из-за внезапно ухудшившейся погоды им не удалось самостоятельно достичь берега во время обратного пути. Попытки двигаться за счет гребли своими силами не увенчались успехом.

«Мы старались грясти изо всех сил, пока не поняли, что уже несколько минут просто находимся на одном месте», - цитирует одну из участниц сплава МЧС.

Тогда было решено связаться со спасателями и ждать их прибытия. В операции участвовало пять человек личного состава МЧС РФ и три единицы техники. Дополнительную сложность создавало то, что участников сплава разбросало на большие расстояния друг от друга.

В результате операция прошла успешно. Никто из спасенных или сотрудникоы службы не пострадал.

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